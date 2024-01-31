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DSÖ: Gazze'deki halk açlıktan ölüyor ve çaresiz durumda - Son Dakika
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DSÖ: Gazze'deki halk açlıktan ölüyor ve çaresiz durumda

DSÖ: Gazze\'deki halk açlıktan ölüyor ve çaresiz durumda

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, Gazze'deki halkın açlıktan öldüğünü ve çaresiz durumda olduğunu bildirdi. Ryan, Gazze'deki insanların kamyonlardan yiyecek aldığını ve açlıktan öldüğünü belirtti. Ayrıca, Gazze'deki sağlık tesislerinin ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

31.01.2024 20:05
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, Gazze'deki halkın açlıktan öldüğünü ve çaresiz durumda olduğunu bildirdi.

Ryan, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki kıtlık durumuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Ryan, "Gazze'deki insanlar çaresiz durumda. Bu çaresiz insanların kamyonlardan yiyecek aldığını konuşuyoruz. Gazze halkı açlıktan ölüyor. Gazze'dekiler uçurumun eşiğine itilen bir halk ve onlar bu çatışmanın tarafı değiller." dedi.

Ryan, Gazze'deki sağlık tesislerinin ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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