DSÖ, Gazze'deki Tıbbi Tahliyeleri Askıya Aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de DSÖ adına hizmet sağlamak üzere görev yapan sözleşmeli personelin, bir "güvenlik olayı" sırasında öldürülmesinin ardından Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a gerçekleştirilecek tıbbi tahliyelerin askıya alındığını bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de DSÖ adına hizmet sunmakla görevli sözleşmeli bir kişinin, "güvenlik olayı" sırasında öldürüldüğünü üzülerek teyit ettiğini belirten Ghebreyesus, olay yerinde bulunan 2 DSÖ personelinin yara almadığını aktardı.

Ghebreyesus, hayatını kaybeden kişinin ailesine, sevdiklerine ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerini ileterek "Olay, ilgili makamlar tarafından soruşturulmaktadır. DSÖ, olayın ardından bugün Gazze'de Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a yapılacak tıbbi tahliyesini askıya aldı. Tıbbi tahliyeler, bir sonraki duyuruya kadar geçici olarak durdurulacak." ifadelerini kullandı.

Gazze halkının ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine erişebilmesini sağlamak için risklere rağmen gece gündüz çalışan meslektaşlarına minnettar olduğunu belirten Ghebreyesus, "Sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunmasını talep ediyoruz. Barış en iyi ilaçtır." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 312'ye ulaştı.