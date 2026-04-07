Üye Girişi
Son Dakika Logo

DSÖ, Gazze'deki Tıbbi Tahliyeleri Askıya Aldı

07.04.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de DSÖ personelinin ölümü sonrası Mısır'a tıbbi tahliyeler durduruldu. Olayın soruşturması sürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de DSÖ adına hizmet sağlamak üzere görev yapan sözleşmeli personelin, bir "güvenlik olayı" sırasında öldürülmesinin ardından Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a gerçekleştirilecek tıbbi tahliyelerin askıya alındığını bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de DSÖ adına hizmet sunmakla görevli sözleşmeli bir kişinin, "güvenlik olayı" sırasında öldürüldüğünü üzülerek teyit ettiğini belirten Ghebreyesus, olay yerinde bulunan 2 DSÖ personelinin yara almadığını aktardı.

Ghebreyesus, hayatını kaybeden kişinin ailesine, sevdiklerine ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerini ileterek "Olay, ilgili makamlar tarafından soruşturulmaktadır. DSÖ, olayın ardından bugün Gazze'de Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a yapılacak tıbbi tahliyesini askıya aldı. Tıbbi tahliyeler, bir sonraki duyuruya kadar geçici olarak durdurulacak." ifadelerini kullandı.

Gazze halkının ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine erişebilmesini sağlamak için risklere rağmen gece gündüz çalışan meslektaşlarına minnettar olduğunu belirten Ghebreyesus, "Sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunmasını talep ediyoruz. Barış en iyi ilaçtır." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 312'ye ulaştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:29:17. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.