DSÖ Genel Direktörü: 2023, güçlendirilmiş bir DSÖ\'ye ihtiyacın olduğunu hatırlattı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "2023, yaptığımız işin neden bu kadar önemli olduğunu ve dünyanın neden güçlü, sürdürülebilir, etkili, verimli ve güçlendirilmiş bir DSÖ'ye ihtiyacın olduğunu hatırlattı." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İcra Kurulunun 154. toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, 2023 yılı için "karışık duygular" içerisinde olduğunu belirterek, Kovid-19 ve maymun çiçeği virüsünün uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona ermesi de dahil sağlık alanında pek çok başarı ve dönüm noktasının yaşandığını söyledi.

Ghebreyesus, "2023 yılı aynı zamanda yas tutulacak bir yıldı. Çatışma, felaket, önlenebilir hastalık ve ölümlerle gölgelenen bir yıl oldu. 2023, yaptığımız işin neden bu kadar önemli olduğunu ve dünyanın neden güçlü, sürdürülebilir, etkili, verimli ve güçlendirilmiş bir DSÖ'ye ihtiyacın olduğunu hatırlattı." diye konuştu.

Geçen yıl küresel olarak sağlık alanında elde edilen başarıları sıralayan Ghebreyesus, bunlardan bazılarının değişen iklim koşullarında insanların yakalandığı hastalıkların temel nedenlerini ele almaya yönelik ortak çalışmalar, tütün kullanımının 150 ülkede azalması ve 6 ülkede trans yağlara yönelik yasaklar veya sınırlamalar getirilmesinin olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, geçen yıl Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin (COP28) önemine işaret ederken, 147 ülkenin COP28 deklarasyonunu imzaladığını, bağışçıların 1 milyar dolardan fazla taahhütte bulunduğunu hatırlattı.

2023'ün, DSÖ'nün ilaçlara ve diğer sağlık ürünlerine erişimi destekleyen çalışmaları açısından verimli bir yıl olduğunu anımsatan Ghebreyesus, toplamda 136 ilaç, aşı, tanı ve diğer ürünlere ön yeterlilik verdiklerini söyledi.

Ghebreyesus, "DSÖ'ye üye ülkelerin düzenleyici sistemlerini güçlendirmelerini desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın düzenleyici sistemlerinin yüksek olgunluğa ulaştığını gördük. DSÖ liderliğinde teknoloji transferini ve yerel üretimi desteklemeye de devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Geçen yılın, sağlıkla ilgili acil durumlara hazırlık, önleme ve müdahale çalışmaları açısından önemli bir yıl olduğunu hatırlatan Ghebreyesus, şöyle devam etti:

"Küresel nüfusun üçte ikisinden fazlası artık tam bir birincil seri Kovid-19 aşısı aldı. Geçen yılın sonunda biten Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX), yaklaşık iki milyar doz aşı ulaştırarak düşük gelirli ülkelerde hayati rol oynadı ve tahmini 2,7 milyon hayat kurtardı. Tüm üye ülkeleri, gelecekteki acil durumlara hazırlık taahhütlerinin bir parçası olarak salgın sırasında geliştirdikleri kapasiteleri korumaya ve güçlendirmeye çağırmaya devam ediyoruz."

Ghebreyesus, DSÖ'nün bu yıl acil durumlara müdahale çalışmalarını desteklemek için 1,5 milyar dolar tutarında yardım çağrısı başlattığını anımsatırken, 2024'ün küresel sağlık ve DSÖ'nün çalışmaları için belirli bir yıl olacağını söyledi.

DSÖ'nün İcra Kurulunun 154. toplantısı 27 Ocak'ta sona erecek.