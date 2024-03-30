DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki 9 Bin Hastanın Tahliye Edilmesi Gerekiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de bulunan 9 bin hastanın tedavi için tahliye edilmesi gerektiğini bildirdi.
Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Gazze'deki 36 hastaneden sadece 10'unun minimum düzeyde hizmet verdiğini belirten Ghebreyesus, burada bulunan binlerce hastanın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaya devam ettiğini kaydetti.
Ghebreyesus, "Kanser tedavisi, bombardıman yaralanmaları, böbrek diyalizi ve diğer kronik durumlar da dahil hayat kurtarıcı sağlık hizmetleri için yaklaşık 9 bin hastanın acilen yurt dışına tahliye edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
Gazze'den 7 Ekim 2023 sonrası 2 bin 198'i yaralanma ve 1215'i ise diğer hastalıklar sebebiyle olmak üzere 3 bin 400'den fazla hastanın yurt dışına sevk edildiğini vurgulayan Ghebreyesus, çok daha fazlasının tahliye edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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