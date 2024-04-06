DSÖ Genel Direktörü: Şifa Hastanesi'nin yeniden işlevsel hale getirilmesi imkansız görünüyor - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü: Şifa Hastanesi'nin yeniden işlevsel hale getirilmesi imkansız görünüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni tamamen yıkarak çekildiği baskın sonrası hastanenin kısa vadede minimum işlevselliğini sağlamanın dahi imkansız olduğunu belirtti. Ghebreyesus, DSÖ ekibinin görev sırasında en az 5 ceset gördüğünü ve hastanenin büyük ölçüde yıkıldığını ifade etti. Gazze'deki mevcut sağlık tesislerinin korunması ve insani yardımların engelsiz olarak ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

06.04.2024 20:03
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze kentinde baskın düzenlediği ve tamamen yıkarak çekildiği Şifa Hastanesi'nde kısa vadede minimum işlevselliği sağlamanın dahi imkansız göründüğünü belirtti.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan DSÖ ve ortaklarının, bir zamanlar Gazze'deki sağlık sisteminin omurgası olan ve İsrail'in son baskınının ardından insan mezarlarının bulunduğu boş yapı haline gelen Şifa Hastanesi'ne ulaşmayı başardığını kaydetti.

DSÖ ekibinin görev sırasında en az 5 ceset gördüğünü belirten Ghebreyesus, "Hastane içindeki binaların çoğu büyük ölçüde yıkılmış, varlıkların çoğu hasar görmüş veya küle dönmüş. Kısa vadede minimum işlevselliği yeniden sağlamak dahi imkansız görünüyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, geriye kalan binaların gelecekte kullanılması için güvenli olup olmadığını tespit noktasında mühendislerden oluşan bir ekibin geniş çaplı değerlendirme yapması gerektiğini belirtti.

DSÖ ve ortaklarının, Şifa Hastanesi'ndeki temel hizmetlerin yeniden sağlanmasına yönelik son çabalarının karşılık bulmayacağını vurgulayan Ghebreyesus, Gazze'deki mevcut sağlık tesislerinin korunması çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, Gazze'de kıtlığın yaşandığını ve salgın hastalıkların yayıldığını ifade ederek, burada insani yardımların engelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve ateşkes sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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