DSÖ Genel Direktörü Slovakya Başbakanı\'nın saldırısını kınadı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun uğradığı silahlı saldırıyı kınayarak, ailesi ve Slovak halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirdi.

"Bu tür şiddet eylemlerini kınıyor ve Başbakan Robert Fico'nun hızla ve tam anlamıyla iyileşmesini umuyoruz." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Fico'nun ailesi ve Slovakya halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Slovakya Başbakanı Fico dün ülkesinin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.