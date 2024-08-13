DSÖ Genel Direktörü: Yunanistan'daki Yangınlar İnsanların Hayatlarını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü: Yunanistan'daki Yangınlar İnsanların Hayatlarını Tehdit Ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Yunanistan'daki yangınların insanların hayatlarını ve sağlıklarını tehdit ettiğini belirterek derin endişe duyduğunu ifade etti. DSÖ, yangından etkilenenlerin acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu bildirdi.

13.08.2024 00:49
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangınların insanların hayatları ve sağlıklarını tehdit ettiğini, "derin endişe verici" olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, Yunanistan'daki yangınlarla ilgili X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Yunanistan'daki yangınlar insanların hayatlarını ve sağlıklarını tehdit ediyor ve derinden endişe verici." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün, yangından etkilenenlerin acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, iklim krizinin varlığını her gün hatırlattığını belirterek, liderlere, iklim değişikliğine karşı atılacak adımlarla ilgili verilen taahhütler doğrultusunda acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için çalışmaları başlattığı bildirilmişti.

Çok sayıda evin zarar gördüğü yangına müdahale sürüyor

Varnava bölgesinde, 11 Ağustos'ta öğleden sonra çıkan yangına 500'den fazla itfaiyeci, 152 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 17 yangın söndürme uçağı ve 15 helikopterle müdahale ediliyor. Çok sayıda evin zarar gördüğü yangında polis ve itfaiye ekipleri, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye etmişti.

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarmış, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtmişti.

Yunanistan'da 2023 yılında çıkan orman yangınlarında en az 28 kişi ölmüş ve 20'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ Genel Direktörü: Yunanistan'daki Yangınlar İnsanların Hayatlarını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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