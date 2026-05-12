DSÖ: (Hantavirüs) Şu anda daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair bir işaret yok
DSÖ: (Hantavirüs) Şu anda daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair bir işaret yok

DSÖ: (Hantavirüs) Şu anda daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair bir işaret yok
12.05.2026 13:37
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüse ilişkin şu anda daha büyük bir salgının başlangıcına işaret eden bir durum bulunmadığını ve küresel sağlık riskinin düşük seviyede kalmaya devam ettiğini belirterek, vakalarda artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüsle ilgili şu aşamada daha büyük bir salgının başladığına dair bir işaret bulunmadığını ancak önümüzdeki haftalarda yeni vakaların görülebileceğini açıkladı.

GEMİDE 11 VAKA, 3 ÖLÜM

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, Hollanda bandıralı “MV Hondius” adlı yolcu gemisinde şimdiye kadar 11 hantavirüs vakasının tespit edildiğini, bunlardan 3’ünün hayatını kaybettiğini söyledi.

Vakaların tamamının gemideki yolcu ve mürettebat arasında görüldüğünü belirten Ghebreyesus, 11 vakadan 9’unun Andes virüsü olarak doğrulandığını ifade etti.

“KÜRESEL SAĞLIK RİSKİ DÜŞÜK”

DSÖ’nün mevcut değerlendirmesine göre küresel sağlık riskinin düşük seviyede kalmaya devam ettiğini belirten Ghebreyesus, “Şu anda daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair bir işaret yok. Ancak virüsün uzun kuluçka süresi nedeniyle önümüzdeki haftalarda daha fazla vaka görebiliriz” dedi.

Yolcuların sağlık durumlarının takip edildiğini aktaran Ghebreyesus, son temas tarihinden itibaren 42 gün boyunca gözlem uygulanmasının tavsiye edildiğini kaydetti.

“DAHA FAZLA VAKA BEKLİYORUZ”

Gemide ilk vakanın 6 Nisan’da görüldüğünü söyleyen Ghebreyesus, yolcuların uzun süre birbirleriyle temas halinde olmasının bulaş riskini artırdığını belirtti. Virüsün 6 ila 8 haftalık kuluçka süresi bulunduğunu ifade eden DSÖ Başkanı, bu nedenle yeni vakaların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

GAZZE MESAJI: SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Basın toplantısında Gazze’deki duruma da değinen Ghebreyesus, bölgedeki sağlık altyapısının büyük ölçüde çöktüğünü söyledi. Gazze’ye günlük yüzlerce yardım tırının girmesi gerektiğini vurgulayan DSÖ Başkanı, sağlık hizmetlerine erişimin minimum seviyede kaldığını ifade etti.

Kaynak: AA

