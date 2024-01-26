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DSÖ: İşgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 676 saldırı doğrulandı - Son Dakika
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DSÖ: İşgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 676 saldırı doğrulandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, işgal altındaki Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'ten bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 676 saldırıyı doğruladıklarını duyurdu. Lindmeier, Gazze'de 26 bini aşkın ölümün olduğunu belirterek, bunların yüzde 75'inin kadın ve çocuklardan oluştuğuna dikkat çekti. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası Hamas'ın saldırılarıyla başlayan çatışmalarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

DSÖ: İşgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 676 saldırı doğrulandı
26.01.2024 - 15:27,  Güncelleme: 15:28
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, işgal altındaki Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'ten bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 676 saldırıyı doğruladıklarını duyurdu.

Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail'in yoğun saldırıları altında olan Filistin topraklarındaki sağlık durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze'de 26 bini aşkın ölümün olduğunu belirten Lindmeier, bunların yüzde 75'inin kadın ve çocuklardan oluştuğuna dikkati çekti.

Lindmeier, Gazze'de 1000'den fazla kişinin enkaz altında olduğunun düşünüldüğünü ancak bunların yaralı veya kayıp listesine eklenmediğini kaydetti.

İşgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 676 saldırıyı doğruladıklarını belirten Lindmeier, bunlardan 318'inin Gazze ve 358'inin Batı Şeria'da gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 83 Filistinli öldürüldü, 64 bin 487 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel DSÖ: İşgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 676 saldırı doğrulandı - Son Dakika


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