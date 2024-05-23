DSÖ, Kovid-19 ve Gazze'deki sağlık durumu hakkında konuşacak - Son Dakika
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DSÖ, Kovid-19 ve Gazze'deki sağlık durumu hakkında konuşacak

DSÖ, Kovid-19 ve Gazze\'deki sağlık durumu hakkında konuşacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, gelecek hafta yapılacak 77. Dünya Sağlık Asamblesi (DSA) kapsamında Kovid-19 salgını ve diğer bulaşıcı hastalıkların yanı sıra Gazze'deki sağlık durumunun gündeme geleceğini söyledi. Harris, DSA'da alınacak kararlar arasında pandemi anlaşmasının kabul edilmesinin de olabileceğini belirtti. DSÖ'nün iklim değişikliği ve demografik değişiklikler gibi diğer önemli konuları da ele alacağı vurgulandı.

23.05.2024 11:21
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, gelecek hafta yapılacak 77. Dünya Sağlık Asamblesi (DSA) kapsamında Kovid-19 salgını ve diğer bulaşıcı hastalıkların yanı sıra Gazze'deki sağlık durumunun gündeme geleceğini söyledi.

Harris, 27 Mayıs-1 Haziran'da Cenevre'de, DSÖ'nün en üst karar alma organı DSA'da görüşülecek konulara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl DSA'ya katılımın oldukça yüksek olmasını beklediklerini belirten Harris, çok sayıda ülkenin sağlık bakanları ve kıdemli üyelerinin yer aldığı delegasyonlarının toplantıya katılacağını bildirdi.

Harris, "DSA'nın en büyük gündemlerinden biri de Kovid-19 salgınından çıkarılan dersler olacak." dedi.

DSA'nın en önemli gelişmelerinden birisinin, "pandemi anlaşmasının" kabul edilmesi olabileceğini aktaran Harris, DSÖ üyesi ülkelerin, dünyayı gelecekte yaşanabilecek olası salgının etkilerinden korumak için yaklaşık 2 yıldır bu anlaşma üzerinde tartıştığını belirtti.

Harris, anlaşmaya ilişkin metnin de müzakere edildiğini ve toplantıda yeniden gündeme geleceğini söyledi.

"Kovid-19 kesinlikle henüz bitmedi"

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19'un, uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiği DSÖ tarafından duyurulsa da Kovid-19 kesinlikle henüz bitmedi. Sorun oluşturan Kovid-19'un varyantlarını görüyoruz. Ayrıca kuş gribi hastalığını da çok yakından takip ediyoruz ve bu konuda çok endişeliyiz. Dang humması konusunda da oldukça endişeliyiz. Bu hastalıkla ilgili benzeri görülmemiş bir yıl geçirdik ve daha önce gördüğümüzden çok daha fazla dang humması vakası gördük. Kolera da endişeli olduğumuz bir diğer hastalık. İnsan sağlığını tehdit eden birçok bulaşıcı hastalık var. Tüm bunlarla ilgili raporlar olacak."

İklim değişikliğinin de sağlık üzerinde etkileri bulunduğuna işaret eden Harris, bunun da ana gündem maddelerinden biri olduğunun altını çizdi.

DSÖ uzmanları ve ekiplerinin birçoğunun, insanları iklim değişikliğinin etkilerinden korumak için neler yapılabileceğine odaklandığına dikkati çeken Harris, iklim değişikliği yoluyla sağlığı etkileyen durumlara karşı eyleme geçilmesine dair çalışmalar da yürüttüklerini kaydetti.

Harris, buna ilişkin kararın taslak aşamasında olduğunu ve müzakere edildiğini, DSA kapsamında iklim değişikliğiyle ilgili kesinlikle bir karar çıkacağını vurguladı.

"Dünyanın demografik yapısındaki değişiklikler de gündeme gelecek"

77. DSA'da şu an için Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin belirlenen bir özel oturum olmadığını ifade eden Harris, Gazze'deki çatışmanın etkilerinin, DSÖ'nün müdahale ettiği acil durumlardan biri olduğunu söyledi.

Harris, "DSA'da tıpkı Ukrayna ile ilgili olduğu gibi Gazze'ye dair de bir tartışma kesinlikle göreceksiniz. Çünkü Gazze'deki sağlık durumu, DSÖ'nün müdahale ettiği başka bir acil durum." diye konuştu.

DSA'da Gazze'ye ilişkin ele alınacak bir karar tasarısının da şu an için bulunmadığını bildiren Harris, asamblede çalışma durumuna göre karar tasarılarının son anda gündeme geldiğini anımsattı.

Harris, dünyanın demografik yapısındaki değişikliklerin DSA'da gündeme geleceğine işaret ederek, özellikle yaşlanan nüfusla nasıl başa çıkılması gerektiğinin ele alınacağını kaydetti.

Anne ve çocuk sağlığını iyileştirmek için yapılması gerekenlerin önemini vurgulayan Harris, "Dünya, başta sağlık hedefleri olmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşma konusunda doğru yolda değil. Kovid-19 salgını sırasında bu hedeflere ulaşma yolundan çıkıldı. Haftaya DSA'da alınacak diğer önemli kararlardan biri de bunları tekrar rayına oturtmak için neler yapabileceğimizdir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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