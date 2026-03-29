DSÖ: Lübnan'daki saldırılarda sağlık çalışanları hedef alınıyor

29.03.2026 21:50
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında sağlık çalışanlarının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sonucu bir sağlık görevlisinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde genişleyen saldırılarının bugün bir sağlık çalışanının daha ölümüne yol açtığı bilgisini paylaşan Ghebreyesus, "Bint Cubeyl'de bir ambulansa düzenlenen saldırıda bir sağlık görevlisi öldü. Aynı şehirdeki bir tıbbi depo da saldırıda tahrip edildi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün bugünkü saldırılardan önce, 2 Mart'tan bu yana 51 Lübnanlı sağlık çalışanının öldürüldüğünü doğruladığını belirterek, bunlardan 9'unun İsrail'in dünkü saldırılarında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Sağlık tesislerine yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan Ghebreyesus, "Bu durum normalleşmemeli. Sağlık çalışanları uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunuyor ve hedef alınmamalı." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, barışın en iyi ilaç olduğunun da altını çizdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

