DSÖ, mRNA bileşeni içeren kuş gribi aşısı geliştirmek için yeni bir girişim başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DSÖ, mRNA bileşeni içeren kuş gribi aşısı geliştirmek için yeni bir girişim başlattı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki üreticiler için mRNA bileşeni içeren H5N1 aşısının geliştirilmesini ve erişilebilirliğini hızlandırmayı amaçlayan yeni bir girişim başlattıklarını duyurdu. Girişim, DSÖ ve İlaç Patent Havuzu'nun (MPP) oluşturduğu mRNA Teknoloji Transfer Programı ile Arjantinli üretici Sinergium Biotech'in işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Bu girişim, düşük ve orta gelirli ülkelerde daha fazla araştırma, geliştirme ve üretimi teşvik ederek bir sonraki olası pandemiye karşı daha etkili ve adil bir yanıt verme hedefini taşıyor.

29.07.2024 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, insanlarda görülen kuş gribine (H5N1) karşı mesajcı ribonükleik asit (mRNA) bileşeni içeren aşı geliştirmeyi ilerletmek için yeni bir girişim başlattıklarını duyurdu.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki üreticiler için mRNA bileşeni içeren H5N1 aşı adaylarının geliştirilmesini ve erişilebilirliğini hızlandırmayı amaçlayan yeni bir proje bugün başlatıldı." ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü, Arjantinli üretici Sinergium Biotech'in, DSÖ ve İlaç Patent Havuzu'nun (MPP) oluşturduğu mRNA Teknoloji Transfer Programı'ndan yararlanarak öncülük edeceği girişimin, bu programın sağlayacağı faydaların müspet bir örneğini oluşturduğunu belirtti.

Girişimin düşük ve orta gelirli ülkelerde daha fazla araştırma, geliştirme ve üretimi teşvik etmeyi amaçladığını kaydeden Ghebreyesus, dünyanın, bu sayede bir sonraki olası pandemiye karşı daha etkili ve adil bir yanıt vermeye hazırlanmış olacağını dile getirdi.

DSÖ ve MPP ortaklığıyla geliştirilen mRNA Teknoloji Transfer Programı, düşük ve orta gelirli ülkelerde mRNA tabanlı aşıların geliştirilmesi ve üretimi için kapasite oluşturmak amacıyla Temmuz 2021'de başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Kuş Gribi, mRNA, Aşı, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ, mRNA bileşeni içeren kuş gribi aşısı geliştirmek için yeni bir girişim başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
11:27 Pendik’te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 13:21:30. #1.13#
SON DAKİKA: DSÖ, mRNA bileşeni içeren kuş gribi aşısı geliştirmek için yeni bir girişim başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement