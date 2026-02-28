DSÖ: Orta Doğu'da Nükleer Tehdit Endişesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Orta Doğu'da giderek büyüyen çatışmanın, insanların sağlığı için oluşturduğu ciddi risklerden endişe duyduklarını belirterek, "Nükleer tesislerin etkilenmesi tehdidi özellikle endişe verici." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Orta Doğu'da giderek büyüyen çatışmanın insanların sağlığı için oluşturduğu ciddi risklerden endişe duyduklarını belirten Ghebreyesus, "Nükleer tesislerin etkilenmesi tehdidi özellikle endişe verici. Bölgedeki insanları etkileyebilecek her türlü nükleer güvenlik riskini azaltmak için her şey yapılmalı." ifadelerine yer verdi.

Ghebreyesus, barışın her zaman en iyi ilaç olduğunun altını çizdi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.