DSÖ Sudan'daki sağlık müdahalesi için 97,7 milyon dolar istedi, 22 milyon sağlandı - Son Dakika
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DSÖ Sudan'daki sağlık müdahalesi için 97,7 milyon dolar istedi, 22 milyon sağlandı

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DSÖ Sudan Temsilcisi Abubakar, Darfur'da 5,6 milyon kişinin yerinden edildiğini, bunun ülke içinde yerinden edilmişlerin yüzde 65'i olduğunu açıkladı. Abubakar, sağlık acil durum müdahalesi için 97,7 milyon dolar gerektiğini ancak yalnızca 22 milyon dolar sağlandığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sudan Temsilcisi Abdinasir Abubakar, Sudan'ın Darfur bölgesinde 5,6 milyon kişinin yerinden edildiğini, bunun ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin yüzde 65'ine tekabül ettiğini söyledi.

Abubakar, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Darfur'da insani ihtiyaçların ve sağlık ihtiyaçlarının muazzam boyutta olduğunu ve mevcut kaynakların kapasitesini aşmaya devam ettiğini belirten Abubakar, "Darfur genelinde 5,6 milyon kişinin yerinden edildi. Bu sayı, Sudan'da ülke içinde yerinden edilmiş tüm insanların yüzde 65'ine tekabül ediyor." dedi.

Abubakar, Tavila bölgesinin şu anda 700 binden fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaptığını ve yerinden edilmiş toplulukların, zorlu koşullara rağmen dayanıklılık göstermeye devam ettiğinin altını çizdi.

Sağlık hizmetlerine, gıdaya, eğitime ve barışa erişimin iyileştirilmesi yönündeki umutlarını dile getiren Abubakar, "Sağlık tesisleri ciddi ilaç, tıbbi malzeme ve eğitimli personel sıkıntısıyla karşı karşıya. Bu durum mevcut müdahale kapasitelerini zorluyor." dedi.

Abubakar, yetersiz yağış, ürün kayıpları ve güçlü bir El Nino hava olayının beklenen etkileri nedeniyle yetersiz beslenme sorununun arttığı ve bunun, daha da kötüleşmesinin beklendiği uyarılarında bulundu.

İnsani ihtiyaçların, bu ihtiyaçları karşılamak için mevcut olan kaynaklardan daha hızlı arttığını vurgulayan Abubakar, DSÖ'nün Sudan'daki sağlık acil durum müdahalesi için 97,7 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu ancak bunun yalnızca 22 milyon dolarının sağlandığını söyledi.

Kaynak: AA
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