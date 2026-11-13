DSÖ yetkilisi İsmail, COP31'de sağlık için finansman ve işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DSÖ yetkilisi İsmail, COP31'de sağlık için finansman ve işbirliği çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

DSÖ Program Yönetimi Direktörü Adham İsmail, Antalya'daki COP31'in sağlık sistemlerine yönelik iklim etkileri için başlangıç olabileceğini söyledi. İsmail, sürdürülebilir finansman ve daha fazla işbirliği çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Program Yönetimi Direktörü ve Sorumlu Yetkilisi Adham İsmail, COP31'in, iklim değişikliğinin sağlık sistemleri üzerindeki etkilerinin ele alınması ve bu alanda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi için önemli bir başlangıç noktası olabileceğini söyledi.

İsmail, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde DSÖ temsilcisi olarak görev yaptığı dönemde iklim değişikliğinin bu bölgedeki ülkelere nasıl etki ettiğini şahsen gözlemleyebildiğini dile getiren İsmail, iklim değişikliğinin bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan hastalıkların etkenlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

İsmail, sıcak hava dalgalarındaki, kum fırtınalarındaki ve su kıtlığındaki değişikliklerin bölgedeki hastalıkların epidemiyolojik profilinde de değişikliğe yol açtığına işaret ederek, "Artık bölgemizde ortadan kalktığını sandığımız hastalıkların giderek daha fazla yeniden ortaya çıktığını görüyoruz, harekete geçmek için artık mükemmel verileri bekleyemeyiz. Bence Türkiye'de COP31'de yaşananlar, artık eyleme geçiyor olduğumuz için hepimizi gururlandıran bir durumdur, hemen harekete geçmeliyiz." dedi.

COP31'in temasının "derhal harekete geçmek" olduğuna işaret eden İsmail, "Artık beklemek yok. Bunu son derece net bir şekilde görüyoruz. Bu nedenle, uyum planımızı nasıl ilerleteceğimiz, bölgemizdeki her ülkede ulusal uyum planlarını nasıl oluşturacağımız konusunda uzmanların önerilerini gerçekten bekliyoruz çünkü bildiğiniz gibi her bağlam birbirinden farklıdır. Türkiye'ye büyük bir takdirimi sunmak istiyorum çünkü ilk COP'tan bu yana ilk kez Türkiye, sağlığı iklim değişikliği gündeminin bir parçası haline getirdi ve iklim değişikliğinin etkilerini nasıl ele alabileceğimizi gündeme taşıdı. Bu, DSÖ olarak bizim gerçekten takdir ettiğimiz bir durum." ifadelerini kullandı.

Artık sağlık konusuna gündemde daha fazla yer verildiğini dile getiren İsmail, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin şokunu hafifletecek daha dayanıklı sağlık sistemlerine ve bölgemizde ortaya çıkacak ve uygulanmaya başlanacak ulusal eylem planlarını finanse etmek için daha sürdürülebilir finansmana ihtiyacımız var. Ürdün, Fas ve Tunus, bu konuda adım atmaya başladı. Somali ve Irak da yolda. Bölgemizdeki birçok ülke, bu gündem maddeleri üzerinde ilerlemeye başlıyor. Dolayısıyla ülkelerin bu konuda atacakları adımlara yönelik sonuçları, teknik ve mali taahhütlerini gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz."

İsmail, Doğu Akdeniz'deki birçok ülkede çatışmaların yaşandığına işaret ederek, "Bu bölge, yerinden edilme ve insanların yaşadıkları yerlerin değişmesi açısından en büyük bölgedir. Bu, insanların eskiden yaşadıkları yerlerden aldıkları hizmetlerin de onlarla birlikte taşınması gerektiği anlamına gelir ve elbette ülkeler bu durumu karşılayamıyor. Elbette bu durum, su ve su kıtlığı sorununu daha da ağırlaştırmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var"

Hastanelerin, aniden gelen bu göçmen ve mülteci dalgalarını kaldıramadığının altını çizen İsmail, bu durumun mültecileri ve yerinden edilmiş kişileri barındırma ve entegre etme kabiliyetini olumsuz etkilediğini ve zaten kırılgan olan sağlık sistemleri üzerinde baskı yarattığını vurguladı.

İsmail, bunun DSÖ'nün hizmet sunma ve barındırma kapasitesini etkilediğini ve hastalıkların daha fazla yayılmasına, doğru zamanda müdahale edilememesine yol açtığını söyledi.

Bu sorunların çözümüne ilişkin ortaya konulan planların hayata geçirilebilmesi için teknik ve mali kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirten İsmail, "Sadece hükümetlerden değil STK'lerden, toplum temelli girişimlerden ve diğer BM kurumları da dahil tüm ortaklarımız ve paydaşlarımızdan daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var. Bu sorunları çözmek için herkesin bir araya gelmesi gerekiyor çünkü biliyor musunuz, eğer birlikte harekete geçmezsek hepimiz bundan etkileneceğiz." dedi.

İsmail, BM kurumlarının karşı karşıya kaldığı kaynak kısıtlamaları da göz önüne alındığında işbirliği yapılmadığı sürece belirlenen hedeflere ulaşılamayacağına dikkati çekerek, "Türkiye'nin liderliğinde düzenlenen COP31 toplantısı, bahsettiğimiz tüm konuları ele almaya yönelik bir başlangıç noktası olabilir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
Dünya Sağlık ÖrgütüPolitikaAntalyaSağlıkGüncelCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Huang’ın istifası sonrası viral video: Çin’in kadın ajan iddiası Huang'ın istifası sonrası viral video: Çin'in kadın ajan iddiası
İstanbul’da fuhuş çetesine baskın Kadınlara yaptıkları kan dondurdu İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
12:02
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 12:46:29. #.0.2#
SON DAKİKA: DSÖ yetkilisi İsmail, COP31'de sağlık için finansman ve işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android