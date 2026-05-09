DSÖ: Hantavirüs gemisi Tenerife'ye yanaşacak, halka risk yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs vakalarının tespit edildiği geminin yanaşacağı Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'ndaki halka yönelik yayımladığı mesajında, yolcuların yerleşim yerlerinin uzağında tahliye edileceğini ve Tenerife halkının bu kişilerle karşılaşmayacağını bildirdi.

Ghebreyesus, Arjantin'den kalkan, bazı yolcularında hantavirüs tespit edilen ve tahliye için Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'na giden Hollanda bandıralı "MV Hondius" isimli gemiye ilişkin endişeler nedeniyle Tenerife halkına yönelik mesaj yayımladı.

Geminin yanaşacağı Tenerife Adası halkının endişeli olduğunun farkında olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Salgın kelimesini duyduğunuzda ve kıyılarınıza doğru bir geminin yelken açtığını gördüğünüzde, hiçbirimizin tam olarak unutamadığı anıların yeniden canlandığını biliyorum. (Salgın) 2020'nin acısı hala gerçek ve bunu bir an bile göz ardı etmiyorum. Bu başka bir Kovid değil. Hantavirüsün mevcut halk sağlığı riski düşük kalmaya devam ediyor. Meslektaşlarım ve ben bunu kesin olarak söyledik ve şimdi size tekrar söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, MV Hondius gemisindeki virüsün, Andes hantavirüs türü olduğunu, bunun ciddi bir virüs olduğunu ve 3 kişinin bu virüs nedeniyle öldüğünü hatırlattı.

Tenerife'de günlük hayatınızı sürdüren halk için riskin düşük olduğunu belirten Ghebreyesus, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu, DSÖ'nün değerlendirmesidir ve bunu hafife almıyoruz. Şu anda gemide semptom gösteren yolcu yok. Gemide bir DSÖ uzmanı bulunuyor. Tıbbi malzemeler hazır. İspanya yetkilileri dikkatli, adım adım bir plan hazırladı. Yolcular, yerleşim alanlarından uzakta, Granadilla'nın sanayi limanına, tamamen kordon altına alınmış bir koridordan, mühürlü, korumalı araçlarla karaya çıkarılacak ve doğrudan ülkelerine geri gönderilecek. Onlarla karşılaşmayacaksınız. Aileleriniz de onlarla karşılaşmayacak."

Ghebreyesus, gemiyi kabul ettiği için İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e teşekkür etti ve bunun bir dayanışma ve ahlaki görev eylemi olduğunu kaydetti.

"23 ülkeden yaklaşık 150 kişi haftalardır denizde"

Ghebreyesus, gemidekilerin güvenliğini ve onurunu sağlamak için yeterli tıbbi kapasiteye sahip en yakın limanın Tenerife'de olduğuna işaret ederek, "Tenerife bu standardı karşıladı, İspanya da buna saygı gösterdi. 23 ülkeden yaklaşık 150 kişi haftalardır denizde, bazıları yas tutuyor, hepsi korkuyor, hepsi de ev özlemi çekiyor. Tenerife, tıbbi kapasitesi, altyapısı ve insanlığı sayesinde onların güvenliğe ulaşmalarına yardımcı olduğu için seçildi." açıklamasında bulundu.

Operasyonu bizzat gözlemlemek, sağlık çalışanlarının, liman personelinin ve yetkililerinin yanında olmak için Tenerife'de olacağını bildiren Ghebreyesus, bu sürece yakından tanık olmanın önemine de işaret etti.

Ghebreyesus, mesajına şöyle devam etti:

???????"Virüsler siyaseti umursamaz ve sınırları önemsemez. Hepimizin sahip olduğu en iyi bağışıklık dayanışmadır. Tenerife bugün bu dayanışmayı gösteriyor. Geminin kaptanı Jan Dobrogowski, mürettebatı ve gemiyi işleten şirket, bu zorlu dönemde örnek bir işbirliği sergiledi. Dünya Sağlık Örgütü adına ve dünyanın dört bir yanındaki yolcular ve aileleri adına Tenerife halkına ve ilgili herkese teşekkür ediyorum."