DSP Lideri Aksakal'dan Anafartalar Zaferi Mesajı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü kutladı.???????

Aksakal, yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de milletimizin kaderini değiştiren Anafartalar Zaferi, bağımsızlık irademizin, vatan sevgimizin ve milletçe birlik olduğumuzda hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğimizin tarihe nakşedilmiş en güçlü nişanelerinden biridir. Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutluyor, başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu kutlu zaferin kahramanı tüm aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."