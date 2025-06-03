DT, Afife Tiyatro Ödülleri'nde 16 Adaylıkla Yer Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DT, Afife Tiyatro Ödülleri'nde 16 Adaylıkla Yer Alıyor

03.06.2025 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Tiyatroları, 27. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 9 dalda 16 adaylıkla dikkat çekiyor.

Devlet Tiyatroları (DT), 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde 9 dalda 16 adaylıkla yer alıyor.

DT'den yapılan açıklamaya göre, 1997'den bu yana sahneye çıkan ilk Türk kadın sanatçı Afife Jale'nin anısını yaşatmak, Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulunan tüm emekçileri onurlandırmak amacıyla gerçekleştirilen, Türkiye'nin en prestijli ve köklü tiyatro ödülü olan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl 27. kez tiyatro dünyasının en iyilerini onurlandıracak.

Sahne sanatlarında ustalık, özgünlük ve derinliği ödüllendiren bu prestijli organizasyonda Devlet Tiyatroları, elde ettiği 9 dalda toplam 16 adaylıkla ödül törenine damga vurmaya hazırlanıyor.

İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu ortak yapımı, sezon boyunca beğeni toplayan Medea Material "Yılın En Başarılı Oyunu" dalında aday gösterilirken, aynı yapım ile eserin rejisörü Ayşe Emel Mesci "Yılın En Başarılı Yönetmeni" ve "Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (koreografisi)", eserin başrol oyuncusu Sükun Işıtan "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu", Murat Gülmez "Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı", Funda Çebi "Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı" ve Yakup Çartık "Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" kategorilerinde ödül töreninde Devlet Tiyatrolarını temsil ediyor.

Diğer yandan tiyatroda savaş karşıtı mesajıyla derin izler bırakan "Kapıların Dışında" oyununun rejisiyle Volkan Sarıöz "Yılın En Başarılı Yönetmeni" dalında bir diğer Devlet Tiyatroları adayı olarak öne çıkarken, aynı yapımda Nur Sinem Mete "Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı", Burcu Melek Bozan "Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı", Fırat İkisivri "Yılın En Başarılı Sahne Müziği", Akın Yılmaz "Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" ve İzmir Tenim "Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (koreografisi)" dallarında aday gösterildi.

"33 kişilik jüri, sezon boyunca izlediği tüm oyunları oyladı"

İstanbul Devlet Tiyatrosunun kadın oyuncuların etkileyici performanslarıyla dikkati çeken yapımı "Lysistrata" da Çiğdem Aygün, Ebru Aytürk ve Sevi Demirçivi "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" dalında adaylığa değer görüldü.

Aralarında akademisyen, dramaturg ve tiyatro sanatçısı gibi bu sanata gönül vermiş pek çok değerli ismin yer aldığı 33 kişilik jüri, sezon boyunca izlediği tüm oyunları oylayarak 12 ana dal ve 4 özel ödül olmak üzere toplam 16 ödülün sahiplerini belirliyor.

Tiyatro camiasının büyük merak ve heyecanla beklediği ödüller, her yıl görkemli törenle sahiplerini buluyor.

Kaynak: AA

Afife Tiyatro Ödülleri, Devlet Tiyatroları, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel DT, Afife Tiyatro Ödülleri'nde 16 Adaylıkla Yer Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 02:22:56. #7.13#
SON DAKİKA: DT, Afife Tiyatro Ödülleri'nde 16 Adaylıkla Yer Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.