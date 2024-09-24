DT\'de Gaye Filiz Alacacı İddiaları İnceleniyor

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DEVLET Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı'nın DT Genel Müdürlüğü'ne çağrılarak görüşüldüğü iddiasıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı'nın, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Tamer Karadağlı'yı sosyal medyada eleştirdiği için DT Genel Müdürlüğü'ne çağrılarak görüşüldüğü iddiasıyla ilgili DT Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz hakkında son günlerde basında yer alan, bir sanatçımızın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne çağrılarak görüşülmesine yönelik iddialar üzerine, konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, incelemesi ve soruşturması için, tarafımızca Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan teftiş talebinde bulunulmuştur. Teftiş Kurulu Başkanlığınca konuyu soruşturmak üzere bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısı görevlendirilmiştir" denildi.