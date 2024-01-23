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DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Karadağlı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek oy verdi. Seçim yaparken zorlandığını belirten Karadağlı, fotoğrafları çok beğendiğini ve tüm foto muhabirlerini tebrik etti.

DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
23.01.2024 - 09:47,
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Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karadağlı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin Umudu" fotoğrafına oy veren Karadağlı, "Bir bebek enkaz altından çıkarılıyor. Belki de bu bebek büyüdüğü zaman ülkeyi, dünyayı değiştirecek. Çok güzel, anlamlı bir fotoğraf." ifadesini kullandı.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Abed Zagout tarafından çekilen "Çaresizlik" isimli fotoğrafı seçen Karadağlı, "Fotoğraftaki, adamın yaşadığı dram, kucağındaki muhtemelen evladı. Savaşın en büyük zarar görenleri yine çocuklar. Bu sözün bittiği yer. Allah kimseyi çocuğuyla sınamasın." dedi.

Karadağlı, haber kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın Huzurunda", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Karadağlı, "Her fotoğraf insanın farklı duygularını öne çıkarıyor. Beni en çok etkileyen, bana en çok hitap eden fotoğrafları seçmeye gayret ettim. Fotoğrafları çok beğendim. Bütün foto muhabiri arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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Devlet Tiyatroları, Tamer Karadağlı, Deprem, Gazze, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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