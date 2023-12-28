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DÜ Öğrenci Toplulukları Teröre Karşı Omuz Omuza Yürüdü - Son Dakika
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DÜ Öğrenci Toplulukları Teröre Karşı Omuz Omuza Yürüdü

Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrenci toplulukları, 'Teröre Karşı Omuz Omuza' yürüyüşü düzenledi. Rektörlük önünde toplanan öğrenciler, Türk bayrakları ve birlik mesajı içeren pankartlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na sloganlar eşliğinde yürüdü. DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve diğer üniversite yetkililerinin de katıldığı yürüyüşte şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim okundu.

DÜ Öğrenci Toplulukları Teröre Karşı Omuz Omuza Yürüdü
28.12.2023 - 19:17,
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Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrenci toplulukları, "Teröre Karşı Omuz Omuza" yürüyüşü düzenledi.

Rektörlük önünde toplanan öğrenciler, Türk bayrakları ve birlik mesajı içeren pankartlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na sloganlar eşliğinde yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan DÜ Türk Birliği Topluluğu Başkanı Emirhan Kıra, son günlerde gelen şehit haberleri nedeniyle yüreklerini yandığını, terörü ve destekçilerini lanetlediklerini belirtti.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, Genel Sekreter Nihat Yıldız, öğretim üyeleri ve daire başkanlarının da katıldığı yürüyüşün ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaynak: AA
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