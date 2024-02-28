DÜ öğrencileri hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye ediyor

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Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, hastanede tedavi gören çocuklara moral vermek amacıyla başlatılan proje kapsamında hediye ettikleri oyuncaklarla minik hastaları sevindiriyor.

Raziye Begüm Sultan Kız Yurdu'ndaki öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce başlatılan "Oyuncağım Şifa Olsun" projesi çerçevesinde, bağışlamak istedikleri, harçlıklarıyla aldıkları veya el sanatları derslerinde yaptıkları oyuncakları bağış kutularında topluyor.

Yurtta kalan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından hediye paketlerine konulan oyuncaklar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü'nde tedavi gören küçük hastalara veriliyor.

Oyuncaklarla yapılan sürpriz ziyaretlerle çocukların, tedavi sürecinin zorlu ortamından bir süreliğine de olsa uzaklaşması amaçlanıyor.

Çocuklar seviniyor, öğrenciler sosyal sorumluluk alıyor

Öğrenci yurdunun müdürü Nebahat Akdere, AA muhabirine, projeyle, hastanede yatarak tedavi gören çocuklara moral vermeyi ve bir nebze olsun gülümsemelerini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Eğitim yılı başında hayata geçirilen çalışmada, yurtta kalan gençlerin de sosyal sorumluluk bilincini arttırmayı istediklerini dile getiren Akdere, toplanan oyuncakların hastane yönetimi, hastalar ve ailelerden izin alınarak yapılan ziyaretlerde hediye edildiğini anlattı.

Öğrencilerin kendilerine ait, bağışlanan, güzel sanatlar derslerinde ürettikleri veya harçlıklarından arttırarak aldıkları oyuncakları miniklere ulaştırdıklarını ifade eden Akdere, "Bu kısa sürede çocuklarımıza moral olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz de projede yer aldıkları için çok mutlular. Çocuklar, hastane yönetimi, aileler ve öğrencilerden mutlu ve olumlu dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

"Çocukların yüzünün gülmesi bizleri mutlu ediyor"

Proje gönüllüsü DÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Büşra Özcan da her ay düzenli olarak hastanedeki çocukları ziyaret ettiklerini, hastane psikolojisinden uzaklaştırarak moral vermeye çalıştıklarını anlattı.

Ailelerin de bu ziyaretlerden mutluluk duyduğunu vurgulayan Özcan, "Aileler son derecede memnun, bizi destekliyorlar. Hastane yönetimi ve doktorlarımız da bizleri çok destekliyor. Çocukların yüzünün gülmesi bizleri mutlu ediyor." dedi.