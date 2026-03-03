Dubai'de ABD Konsolosluğu'na İHA Saldırısı - Son Dakika
Dubai'de ABD Konsolosluğu'na İHA Saldırısı

03.03.2026 23:37
BAE'nin Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na İHA ile saldırı gerçekleştirildi, yangın kontrol altına alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi, yerleşkede yangın çıktı.

Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na İHA ile saldırı düzenlendiği; yerleşkede yangın çıktığı ifade edildi.

ABD Konsolosluğu çevresinde çıkan küçük çaplı yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Söz konusunu kamikaze İHA'nın menşeine ilişkin ise bilgi verilmedi.

ABD-İsrail'in saldırıları sonrası İran başta Bahreyn, BAE ve Katar olmak üzere birçok Körfez ülkesindeki ABD hedeflerine yönelik misillemelerde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

