Dubai'de Hava Savunma Sisteminden Düşen Şarapnel 1 Ölüme Neden Oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde hava savunma sisteminin devreye girmesinin ardından düşen şarapnel parçası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, kentin Barşa bölgesinde hava savunma sisteminin müdahalesi sonucu düşen şarapnel parçasının bir araca isabet ettiği ve Asya uyruklu 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
