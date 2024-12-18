Dubai'de İlk Drone Teslimat Ruhsatı

Güncel

DUBAİ, 18 Aralık (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde paket teslimi yapan Keeta Drone'a ait bir drone, 17 Aralık 2024.

Çinli teknoloji devi Meituan'a bağlı Keeta Drone, Görüş Hattı Ötesi (BVLOS) teknolojisi kullanılarak yapılacak drone teslimatları için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) verdiği ilk ticari ruhsatı aldı. Şirketin salı günkü açıklamasında BAE'de ilk kez verilen bu ruhsatla şirketin Dubai'de gıda ve ilaç teslimat hizmetleri başlatabileceği belirtildi. (Fotoğraf: Wen Xinnian/Xinhua)