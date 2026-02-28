Dubai'de Patlamalar: 4 Yaralı

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşı Tahran'ın gerçekleştirdiği misillemelerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki patlamalar sonucu çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

AA'ya konuşan görgü tanıkları, Dubai'de çok sayıda şiddetli patlama meydana geldiğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dubai'deki patlamaların ardından bazı bölgelerde yangın çıktığı ve yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Dubai'nin turistik Cümeyra bölgesinde bir otelde, füze isabeti sonrası yangın çıktığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Dubai Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İran saldırılarıyla eş zamanlı olarak Palm Cumeyra bölgesindeki bir binada yangın çıktığı bildirildi.

Olayda 4 kişinin yaralandığı, yangının ise kontrol altına alındığı kaydedildi.

Öte yandan BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye doğru fırlatılan İran'a ait yeni dalga füze ve insansız hava araçlarının (İHA) hava savunma sistemlerince engellendiği, ciddi maddi hasar oluşmadığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, engellenen bazı füze ve İHA parçalarının Abu Dabi ve Dubai'nin farklı bölgelerine düştüğü aktarıldı.