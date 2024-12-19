Dubai Metrosu Mavi Hat Projesi\'nde Büyük İhale Kazanıldı

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LİMAK, Mapa ve Çinli CRRC şirketlerinden oluşan konsorsiyum, Dubai Metrosu Mavi Hat Projesi'nin tasarım ve yapım ihalesini kazandığını duyurdu. Yaklaşık 5,6 milyar dolar değerindeki proje, 30 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşan yeni bir metro hattını içeriyor. Hattın Eylül 2029'da hizmete açılması planlanıyor.

Dubai Yollar ve Ulaştırma Otoritesi (Dubai's Roads & Transport Authority - RTA) tarafından şehrin mevcut ulaşım ağını geliştirmek ve genişletmek üzere yürütülen 'Dubai Metro Mavi Hat Tasarımı ve Yapımı' ihalesini, Mapa-Limak-CRRC şirketlerinin kurduğu konsorsiyum kazandı. Konsorsiyum, proje için KDV hariç yaklaşık 5,6 milyar dolar teklif verdi. Dubai'nin hızla gelişen ulaşım altyapısına yeni bir halka ekleyerek, mevcut kırmızı ve yeşil hatları birbirine bağlayacak olan Dubai Metro Mavi Hattı, şehrin metro sistemini genişletmeyi ve ulaşım ağını daha entegre hale getirmeyi amaçlıyor. Toplam uzunluğu 30 kilometre olan Mavi Hat Projesi, yedisi yükseltilmiş olmak üzere 14 istasyondan oluşacak. Bu mesafenin yaklaşık olarak yarısı yer altından, 1,5 kilometrelik kısmı ise deniz üstünden geçecek.

15 BİNE YAKIN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANMASI BEKLENİYOR

İhaleyi kazanan konsorsiyumda, uluslararası projelerde mühendislik ve inşaat alanındaki yetkinliğini kanıtlamış Türk şirketleri Mapa ve Limak yer alıyor. CRRC Hong Kong da sistem, vagon ve teknik ekipman sağlayıcısı rolünü üstleniyor. Eylül 2029'da hizmete açılması planlanan projenin inşasında en yoğun zamanda, farklı ülkelerden 15 bine yakın kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.