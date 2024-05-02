Dublin'de Eurovision boykotu çağrısıyla gösteri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dublin'de Eurovision boykotu çağrısıyla gösteri düzenlendi

Dublin\'de Eurovision boykotu çağrısıyla gösteri düzenlendi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesi çağrısıyla gösteri yapıldı. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği ve İrlandalı Filistin Sanatçıları tarafından, Dublin'deki İrlanda Radyo Televizyonu (RTE) önünde gösteri düzenlendi. Gösteride, Eurovision Şarkı Yarışması'nın İsrail katıldığı için boykot edilmesi talep edildi. Göstericiler, geçen aylarda İrlanda'da yapılan ve Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan diskalifiye edilmesi istenen çağrıları yayınlamadığı gerekçesiyle RTE'ye de tepki gösterdi. Gösterilere, İrlandalı müzisyen Liam O Maonlai, şarkıcı Mary Coughlan, Avustralyalı müzisyen Stephen Rea ve çok sayıda kişi katıldı. İrlanda geleneksel müzik ve dans performanslarının yapıldığı gösteride, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Gazzelileri temsilen göstericiler yere yattı. İrlandalı müsizyen O Maonlai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boykotun insanları değişime teşvik etmesi açısından güçlü olduğunu söyledi. O Maonlai, 'Birisi bana çok ilginç bir şey söyledi: 'Sanki bu soykırım, kontrol sistemi tarafından kontrol edilmeyen muhtemel tek ülke Filistin üzerine yapılmaktadır.' Filistinliler aslında herkes için ayakta duruyorlar. Özgürce ayakta durmak için halen vakit var.' diye konuştu.

02.05.2024 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesi çağrısıyla gösteri yapıldı.

İrlanda Filistin Dayanışma Derneği ve İrlandalı Filistin Sanatçıları tarafından, Dublin'deki İrlanda Radyo Televizyonu (RTE) önünde gösteri düzenlendi.

Gösteride, Eurovision Şarkı Yarışması'nın İsrail katıldığı için boykot edilmesi talep edildi.

Göstericiler, geçen aylarda İrlanda'da yapılan ve Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan diskalifiye edilmesi istenen çağrıları yayınlamadığı gerekçesiyle RTE'ye de tepki gösterdi.

Gösterilere, İrlandalı müzisyen Liam O Maonlai, şarkıcı Mary Coughlan, Avustralyalı müzisyen Stephen Rea ve çok sayıda kişi katıldı.

İrlanda geleneksel müzik ve dans performanslarının yapıldığı gösteride, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Gazzelileri temsilen göstericiler yere yattı.

İrlandalı müsizyen O Maonlai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boykotun insanları değişime teşvik etmesi açısından güçlü olduğunu söyledi.

O Maonlai, "Birisi bana çok ilginç bir şey söyledi: 'Sanki bu soykırım, kontrol sistemi tarafından kontrol edilmeyen muhtemel tek ülke Filistin üzerine yapılmaktadır.' Filistinliler aslında herkes için ayakta duruyorlar. Özgürce ayakta durmak için halen vakit var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Filistin, Dublin, İsrail, Radyo, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dublin'de Eurovision boykotu çağrısıyla gösteri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP’yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek
21:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP lideri Özel’den ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte tarihi görüşme sonrası detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşme sonrası detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:31 ABD’de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 22:56:36. #1.11#
SON DAKİKA: Dublin'de Eurovision boykotu çağrısıyla gösteri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement