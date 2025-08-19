Düden Çayı'ndaki balıklar 4 yıl sonra geri döndü - Son Dakika
Düden Çayı'ndaki balıklar 4 yıl sonra geri döndü

Düden Çayı\'ndaki balıklar 4 yıl sonra geri döndü
19.08.2025 09:59
Kirlilik sonrası ölen balıkların nesli, Düden Çayı'nda tekrar görüntülendi. Su temizleniyor.

ANTALYA'da 4 yıl önce dökülen kimyasal atıklar nedeniyle köpürüp, binlerce balık ölen Düden Çayı, normale dönmeye başladı. Kirliliğin yaşandığı dönemde canlı hayatının neredeyse yok olduğu Düden'e yapılan dalışta, nesli yok olma tehlikesi altındaki endemik tür siraz balığı (Capoeta antalyensis') yıllar sonra tekrar görüntülendi.

Antalya'nın önemli simgelerinden olan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü kısımda 2021 yılında köpüklenme başladı. Köpüklenmeyle birlikte kilometrelerce akan Düden Çayı'ndaki su boyunca binlerce balık, kirlilik nedeniyle öldü. Olay sonrası bölgede bilim insanları tarafından incelemeler yapıldı. Kimyasal atıklar nedeniyle oluşan kirliliğin yaşandığı dönemde Düden Çayı'na dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, su içerisinde kirlilik ve ağır bir kokuyla karşılaştı.

4 YIL SONRA TEKRAR DALIŞ YAPTI

Düden Çayı Bilim Kurulu'nun talebiyle Prof. Dr. Gökoğlu geçen günlerde, 4 yıl aranın ardından aynı bölgede dalış yaptı. Dalışında suyun temizlendiğini gören Prof. Dr. Gökoğlu, kaybolan yaşamın tekrar canlanmaya başladığını gözlemledi. Kirliliğin yaşandığı dönemde bölgede yaşayan ve nesli yok olma tehlikesi altındaki endemik tür siraz balığı, yıllar sonra tekrar Düden Çayı'nda görüntülendi.

'AĞIR KOKU GİTMİŞTİ'

Düden Çayı'ndaki gelişmelerin sevindirici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "2021 yılında Düden Çayı köpürdü, pis kokuyla birlikte balık ölümleri yaşandı. O dönemde şelalenin olduğu yere dalış yaptık. Orada foseptik kokusunu algılıyorduk. Köpürme durmuştu ancak koku geçmemişti. Antalya Valiliği bünyesinde Düden Bilim Kurulu oluşturuldu. Kurulun talebiyle geçtiğimiz günlerde Düden Çayı'na dalış yaptık. Girince çok sevindik. Su çok berrak değildi ancak ağır koku gitmişti" dedi.

'GÖRÜNTÜLER SEVİNDİRİCİ'

Kokunun ve kötü görüntünün kaybolduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "4 sene önce girdiğimizde Düden'de hiçbir canlı görmemiştik. Ancak son girişimizde asıl sevindirici olan, o zaman kaybolan balıkları gördük. Siraz ve takoz balıkları vardı. Düden, kendini toparlamaya başlamış. Siraz balığı bu bölgeye ait bir tür. 30 metre derinliğe kadar inebildik. Köpürmenin olduğu dönemde suyun içindeki duvarlar simsiyah olmuştu, şimdi eski haline döndüğünü gördük. Görüntüler sevindirici ve Düden tekrar yaşanabilir hale gelmiş" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düden Çayı'ndaki balıklar 4 yıl sonra geri döndü - Son Dakika

SON DAKİKA: Düden Çayı'ndaki balıklar 4 yıl sonra geri döndü - Son Dakika
