Dudin, Mesafir Yatta'da 5'ten fazla köyün yıkıldığını belirterek AB'ye çağrı yaptı

El Halil Valisi Halid Dudin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinin Filistinlileri yerlerinden etmeyi amaçlayan "benzeri görülmemiş" bir yerleşim saldırısına maruz kaldığını belirterek, "Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler mülklere el koyuyor ve her şeyi tahrip ediyor." dedi.

Dudin, bölgede yıkım ve zorla yerinden edilme tehdidi altındaki Filistinli toplulukların durumunu yerinde incelemek üzere gelen Avrupa heyetinin ziyareti öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mesafir Yatta bölgesinde 15 köy bulunduğunu ve bunların 5'ten fazlasının İsrail tarafından yıkıma maruz bırakıldığını belirten Dudin, evleri yıkılan Filistinlilerin topraklarını terk etmemek için mağaralarda ve yer altındaki barınaklarda yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

Dudin, bölgedeki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin benzeri görülmemiş boyuta ulaştığını vurgulayarak, "Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler mülklere el koyuyor ve her şeyi tahrip ediyor." dedi.

AB'ye daha kararlı tutum çağrısı

Avrupa heyetinin ziyaretinin, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananların AB ülkelerine sahadan aktarılması bakımından önemli olduğunu kaydeden Dudin, heyette AB'nin Filistin Temsilcisi Andreas Fiedler'in de bulunduğunu belirtti.

Dudin, Mesafir Yatta'daki köylerde yaşayan halkın, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin farklı bölgelerde yolları kapatması ve kesmesi nedeniyle okullara ulaşmakta güçlük çektiğini aktararak, saldırıların AB'nin Filistinli topluluklara sağladığı yardımları ve yürüttüğü projeleri de hedef aldığını ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin su temini ve güneş enerjisi projeleriyle su şebekelerine bağlı tesis ve ekipmanları tahrip ettiğini belirten Dudin, bunun bölge halkının yaşadığı sıkıntıları artırdığını ve temel ihtiyaçlarını karşılama imkanlarını kısıtladığını söyledi.

Dudin, Avrupa heyetinin ziyaretinin AB'yi daha kararlı adımlar almaya yöneltmesini umduğunu dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"AB ve uluslararası toplum, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin terörü ve işgalci İsrail ordusunun suçları karşısında daha kararlı adımlar atmalı ve tutum sergilemeli. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını terör olarak ele alma aşamasına geçilmesi gerekiyor."

Bölgedeki yaşam koşulları tahrip ediliyor

Mesafir Yatta'daki Filistinli toplulukların saldırılar nedeniyle yaşamlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları imkanların büyük bölümünü kaybettiğini dile getiren Dudin, tarım arazilerinin, evlerin ve hayvanların saldırılardan etkilendiğini, bölge sakinlerinin geçim kaynaklarından ve temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığını vurguladı.

Dudin, uluslararası toplumun bölgede yaşananları yerinde görmesi, Filistinlilerin ve mülklerinin hedef alınmasına son verilmesi için daha kararlı tutum sergilemesi gerektiğini belirtti.

Yerel kaynakların aktardığına göre, Mesafir Yatta'ya bağlı Hirbet Ummulhayr köyünde de İsraillilerin saldırıları giderek artıyor. Köyün çevresinde ve içinde kaçak yerleşim noktaları kuran İsrailliler, Filistinlilerin evlerini ve yapılarını yıkıyor, köy sakinlerine saldırıyor ve hareketlerini kısıtlıyor.

Filistin verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil 156 yerleşim birimi ve 360 kaçak yerleşim noktasında yaklaşık 750 bin Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlayan soykırımla eş zamanlı olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları da yoğunlaştı.

Filistin verilerine göre, bu saldırılarda 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 746 kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Saldırılarda evler ve yapılar yıkılıyor, camiler ve araçlar ateşe veriliyor, tarım arazileri tahrip ediliyor, çiftçilerin topraklarına erişimi engelleniyor ve Filistinliler yerlerinden ediliyor.

Filistinliler, saldırıların Batı Şeria'nın resmen ilhakına zemin hazırladığını ve Birleşmiş Milletler kararlarında öngörülen bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını tehlikeye attığını belirtiyor.