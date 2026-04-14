Düdüklü Tencere Patladı, Kadın Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir kişi yaralandı.
Kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir evde Sinem A. (36) yaptığı yemeği kontrol ederken düdüklü tencere patladı.
Tenceredeki yemeğin sıçramasıyla vücudunda yanıklar oluşan kadın, ihbar üzerine olay yerine gönderilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
