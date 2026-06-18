Düğün Davetiyesi Dağıtan Damat Adayı Saldırıda Öldürüldü - Son Dakika
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Düğün Davetiyesi Dağıtan Damat Adayı Saldırıda Öldürüldü

18.06.2026 20:10
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İsrail'in Gazze'deki saldırısında düğün davetiyesi dağıtan bir damat adayı hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 3 kişiden birinin düğün davetiyesini dağıtmaya çıkan Filistinli bir damat adayı olduğu bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

İsrail'in İHA'yla düzenlediği saldırı sonucu araç kullanılamaz hale gelerek alev aldı.

Söz konusu saldırıda yaşamını yitiren Filistinli 3 sivil ve bazı yaralılar, Filistin Kızılayına ait Saraya Sahra Hastanesine getirildi.

Bir hafta sonra planladığı düğünü için hazırlık yapan Abdulcevad Ebu el-Leben isimli Filistinli genç de İsrail ordusunun hava saldırısında ölenler arasındaydı.

Filistinli gencin yakınlarından alınan bilgiye göre, Abdulcevad Ebu el-Leben, düğün davetiyelerini dağıtmaya çıktığı sırada İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar da İsrail saldırısı sonucu ölen 3 kişiden birinin de "Hamamet Selam" (Barış Güvercini) isimli hayır kurumu müdürü Tarık Ebu Yusuf olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.

Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 165 kişi yaralandı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 18, yaralı sayısı 173 bin 273 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Davetiyesi Dağıtan Damat Adayı Saldırıda Öldürüldü - Son Dakika

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