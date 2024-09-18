Düğün Konvoyuna Ceza: 61 Bin Lira

Başakşehir'de düğün konvoyu oluşturup trafik akışını engelleyen 8 sürücüye 61 bin 881 lira idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül Pazar günü Mahmutbey yolu üzerinde bazı sürücülerin otomobilleriyle ve motosikletle düğün konvoyu oluşturup trafik akışını engelledikleri görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Araçlarının plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen 8 sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 61 bin 881 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca 8 sürücü "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
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