Düğün Konvoyunda Feci Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
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Düğün Konvoyunda Feci Kaza: 1 Ölü

Düğün Konvoyunda Feci Kaza: 1 Ölü
23.07.2026 14:30
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Kayseri'de düğün konvoyundaki otomobilin bariyerlere çarpması sonucu Sultan Yazıcıoğlu hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de düğün konvoyundaki otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı kazada hayatını kaybeden Sultan Yazıcıoğlu (29) toprağa verildi. Yazıcıoğlu'nun 7 aylık bebeğinin de olduğu 3 yaralının tedavileri sürüyor.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de meydana geldi. Burhan Yazıcıoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 38 HDY 652 plakalı otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Sultan Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yazıcıoğlu'nun 7 aylık bebeği A.Y. ile N.Y. ve H.C. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sultan Yazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Cenazeye Yazıcıoğlu'nun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sultan Yazıcıoğlu, kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan kazada yaralanan Yazıcıoğlu'nun 7 aylık bebeği ve diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düğün Konvoyunda Feci Kaza: 1 Ölü - Son Dakika

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