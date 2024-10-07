Başakşehir'de, düğün konvoyunda havaya ateş açan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvercintepe Mahallesi'nde düğün konvoyu yapıldığı sırasında hava ateş eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettikleri C.H.(18) ile H.S'yi (25) ikametlerinde yakaladı, evde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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