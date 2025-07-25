Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

GAZİOSMANPAŞA'da, düğün konvoyunda yolu kapatarak havaya defalarca ateş açan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli İ.K.'ye hem idari para cezası uygulandı hem de adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'İstanbul'da gelin alma sırasında sokağı kapatan grubun içindeki bir kişi, silahla havaya ateş açtı' şeklindeki paylaşımlar üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede olayın, 20 Temmuz'da Gaziosmanpaşa'daki bir sokakta yaşandığı belirlendi. Düğün konvoyundaki bir sürücünün, aracıyla yolu kapatarak trafiği engellediği, daha sonra araçtan inerek yanındaki silahla defalarca havaya ateş ettiği tespit edildi.

Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen İ.K. isimli şüpheli, silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye, 'taşıt yolu üzerinde duraklama yasağına uymamak', 'yayanın trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması' ve 'konvoy yapmak' maddelerinden idari para cezası uygulandı. Ayrıca, şüpheli İ.K. hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'kara ulaşım aracının hareketini cebir veya tehdit ile engellemek' ve 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' maddelerinden işlem yapıldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.