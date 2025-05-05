Düğün Konvoyunda Tehlikeli Yarış

TOKAT'ta düğün konvoyunda araçlarıyla birbirini geçmeye çalışan iki sürücünün trafikteki inatlaşması, cep telefonuyla görüntülendi.

Kentte gelin ve damadın mutluluğunu kutlamak için yola çıkan konvoydaki iki sürücü, trafiği tehlikeye attı. Sürücüler, birbirini geçmeye çalıştı. Bu sırada araçlar yandan birbirine hafif şekilde çarptı. O anlar, konvoydaki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.