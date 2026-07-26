Düğün Konvoyunda Zincirleme Kaza - Son Dakika
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Düğün Konvoyunda Zincirleme Kaza

Düğün Konvoyunda Zincirleme Kaza
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, düğün konvoyundaki 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Suçatı mevkisinde meydana geldi. Düğün konvoyunda 1 otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkmasıyla 4 aracın karıştığı zincirleme kazada; araçlardaki Ayşenur Çakı K., Salih Ö., Mustafa Y. ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Doğanşehir, Malatya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Konvoyunda Zincirleme Kaza - Son Dakika

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