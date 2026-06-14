Düğün Öncesi Kaza: Çift Yaralandı - Son Dakika
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Düğün Öncesi Kaza: Çift Yaralandı

Düğün Öncesi Kaza: Çift Yaralandı
14.06.2026 20:32
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Tekirdağ'da otomobilin devrilmesi sonucu bir çift yaralandı, gelinin durumu kritik.

Tekirdağ'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 gün sonra düğün yapacak çift yaralandı.

O.E'nin kullandığı 59 ZZ 288 plakalı otomobil İstanbul Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve eşi G.E. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

G.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Çiftin geçen hafta nikahının kıyıldığı, 19 Haziran'da ise düğün töreninin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Öncesi Kaza: Çift Yaralandı - Son Dakika

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