Düğün Salonu Yıkımı: İşletmeciye Hapis Cezası

İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonunun dekoratif beton kemerinin yıkılması sonucu bir doktor ve eşinin ölümüne ilişkin davada işletmeci İsmet Ceylan'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ceylan ile tutuksuz sanık baba Galip Ceylan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısının önceki celsede sunduğu esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıklar ve avukatları savunma yaptı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Ceylan, beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Ceylan'a, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanık baba Galip Ceylan ise beraat etti.

Olay

Yahşelli Mahallesi'nde 25 Mayıs 2025'te bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkılmış, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) enkazın altında kalmıştı.

İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı aynı gün, eşi ise ertesi gün hayatını kaybetmişti.

İşletmecilerden İsmet Ceylan (30) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, annesi Nergin Ceylan ve babası Galip Ceylan (57) serbest bırakılmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, baba ve oğul hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.