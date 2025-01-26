Düğün Salonunda Tartışma Kanlı Bitti: 2 Yaralı, 1 Tutuklama

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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde düğün salonunda çıkan tartışmanın sokağa taşması sonucu B.D. ve O.Ç.'yi tabancaya ateş ederek yaralayan B.K. tutuklandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Askeriye Sapağı Sokak'taki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonunda B.K. ile B.D. ve O.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında B.K. yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. B.D. bacağına, O.Ç. ise kasığına isabet eden kurşunla yaralandı. Polis ekipleri tarafından B.K. gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabanca ise ele geçirildi. Hastaneye kaldırılan B.D. ve O.Ç. tedavi altına alındı.

Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından B.K. bugün çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABER: Ardacan Uzun/KARTEPE (Kocaeli),