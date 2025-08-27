Damat, düğün günü yengeden gelen kurşunla hayatını kaybetti - Son Dakika
Damat, düğün günü yengeden gelen kurşunla hayatını kaybetti

Damat, düğün günü yengeden gelen kurşunla hayatını kaybetti
27.08.2025 10:32
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün sonrası açılan ateş, damat Ali K.'nın ölümüne neden oldu. Silahı ateşlediği iddia edilen yengesi F.K. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca bulundu.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat, hastanede hayatını kaybetti.

EVLERİNE UĞURLANIYORLARDI

Turpçu köyünde dün yapılan düğün merasiminin ardından gelin ve damat evlerine uğurlanırken silahla rastgele ateş açılması sonucu damat Ali K. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURŞUN YENGEDEN GELDİ

Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, sabaha karşı hayatını kaybetti. Damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

EVİNDE RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

