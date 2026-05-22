4 KİŞİ TUTUKLANDI
Aydın'ın Didim ilçesinde, bir düğünde havaya ateş ettikleri belirlenen ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest kalırken, mahkemeye çıkarılan; M.T., (23) Ş.B., (21), M.K (21), F.Ü., (20) 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan tutuklandı.
Melek FIRAT/AYDIN,
Son Dakika › Güncel › Düğünde Ateş Açan 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?