Düğünde Havaya Ateş Açan 9 Kişi Gözaltına Alındı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın, düğünlerde havaya ateş edenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklandı.

Erbaa Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 19.30 sıralarında düğünde havaya ateş açanlara yönelik Akça ve Çevresu köylerinde operasyon düzenledi. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 7 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda M.Ö., G.Ö., H.T., U.T., M.T., Ş.T., A.T., Z.Ç. ve E.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.T. tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA