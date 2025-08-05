Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezindeki bir düğünde A.K. ve S.K'nin havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerce adresleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Düğün sahibi ve 2 şüpheliye Kabahatler Kanunu kapsamında 8 bin 856 lira para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Düğünde Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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