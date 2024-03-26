Düğünde Silahla Ateş Etmekten 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Samsun'un Bafra ilçesinde düğünde silahla havaya ateş etmesi sonucu bir kişinin ölümüne neden olan sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, düğünde silahla ateş ederek Ömer Yılmaz'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Tuncay K. ile taraf avukatları katıldı.
Tuncay K, son savunmasında olaydan dolayı üzgün olduğunu, Yılmaz'ı öldürme kastı bulunmadığını belirterek, ölen kişinin ailesine başsağlığı diledi.
Mahkeme heyeti, "Olası kastla dikkatsizlik ve tedbirsizlikle ölüme sebebiyet verme" suçundan sanığın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Bafra ilçesi Karpuzlu Mahallesi'nde geçen yıl 2 Eylül'de bir düğünde Tuncay K'nin silahla havaya ateş etmesi sonucu yakındaki Ömer Yılmaz'ın (34) başına kurşun isabet etmiş, Yılmaz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Bir süre sonra jandarmaya teslim olan Tuncay K, tutuklanmıştı.
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