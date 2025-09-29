Düğünde Yemekten Zehirlenme Vakası - Son Dakika
Düğünde Yemekten Zehirlenme Vakası

Düğünde Yemekten Zehirlenme Vakası
29.09.2025 00:50
Kütahya'da düğün yemeğinden sonra 21 kişi hastanelere başvurdu, durumları iyi.

Kütahya'da düğün salonunda ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi hastanelere başvurdu.

DÜĞÜN YEMEĞİNDEN YİYEN 21 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Kentteki bir düğün törenine katılan 21 kişi, salonda ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlandı. Bu kişiler, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi acil servislerine başvurdu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı hastaların genel durumlarının iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

23:14
Manisa’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı
22:48
Trump, “Gazze’de savaşı bitirmek istiyoruz“ dedi, İsrail umutları anında tüketti
22:38
Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı
22:13
Süper Lig’de 20 saniyelik basın toplantısı
20:05
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler MİT’ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye’de operasyon
19:55
Nejat İşler’e kafa atan gazeteciden açıklama var
