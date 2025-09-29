Kütahya'da düğün salonunda ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi hastanelere başvurdu.
Kentteki bir düğün törenine katılan 21 kişi, salonda ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlandı. Bu kişiler, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi acil servislerine başvurdu.
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı hastaların genel durumlarının iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Düğünde Yemekten Zehirlenme Vakası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?