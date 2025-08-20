Düğünlerde Havaya Ateş Açan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düğünlerde havaya ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akça ve Çevresu köylerinde düğünlerde havaya ateş açanların tespiti ve yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 7 tabanca ve çok sayıda fişeği ele geçirdi.

Operasyonlar kapsamında M.Ö, G.Ö, H.T, U.T, M.T, Ş.T, A.T, Z.Ç. ve E.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.