Duisburg'daki Saldırıdan Sonra Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

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Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Duisburg şehrindeki bir ilkokulda dün saldırıya uğrayan 12 yaşındaki Türk vatandaşının sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yakında taburcu edilmesinin beklendiğini bildirdi.

Sosyal medya platformu X'te Dışişleri Bakanlığı Destek sayfasından yapılan paylaşımda, "Almanya'nın Duisburg şehrinde bir ilkokulda dün saldırıya uğrayan 12 yaşındaki vatandaşımız Ayşegül'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yakında taburcu edilmesinin beklendiğini memnuniyetle öğrendik. Düsseldorf Başkonsolosluğumuz, soruşturma sürecini yakından takip etmektedir. Ayşegül'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.