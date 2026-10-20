Dukm'un 121 deniz mili doğusundaki tankere askeri müdahale ihbarı UKMTO'ya ulaştı

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Dukm kentinin yaklaşık 121 deniz mili doğusunda bir tankere askeri güçlerin müdahale ettiğine dair ihbar alındığını bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Umman'ın Dukm kentinin yaklaşık 121 deniz mili doğusunda bir tankerin bölgede devam eden askeri faaliyetlerin parçası olarak müdahaleye maruz kaldığı yönünde raporlar bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, yetkililerin durumdan haberdar olduğu ve ilgili soruşturmaların sürdüğü aktarılırken, bölgedeki gemilere güncel deniz güvenliği bilgilerini dikkate almaları ve değişen operasyonel ortam karşısında teyakkuzda kalmaları tavsiye edildi.

Son olarak açıklamada, söz konusu askeri güçlerin ve tankerin hangi ülkelere ait olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.